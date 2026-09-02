Пальцем в российское небо

Руководство Украины сделало «заявку на государственный терроризм» своими угрозами гражданской авиации в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на видеообращение Зеленского, назвавшего новой целью Киева парализовать воздушное сообщении внутри России и ее связи с внешним миром. По словам российского лидера, для нейтрализации угрозы гражданской авиации Москва «найдет инструменты». Реализация плана Киева выведет конфликт далеко за рамки нынешнего противостояния и будет чревата непредсказуемыми последствиями для всего мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После объявления Киевом о «закрытии» российского неба полеты между Россией и зарубежными странами в целом продолжались в штатном режиме

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ После объявления Киевом о «закрытии» российского неба полеты между Россией и зарубежными странами в целом продолжались в штатном режиме

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Российское руководство расценивает новые угрозы Киева «закрыть российское небо» и сделать небезопасными полеты гражданской авиации РФ и зарубежных стран как демонстрацию готовности перейти к государственному терроризму. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая 1 сентября на вопросы журналистов по итогам своего визита на саммит ШОС в Бишкеке. «Это заявка на терроризм, это еще не переход к терроризму. А если уж до этого дойдет, то мы посмотрим, как отвечать. Найдем инструменты»,— предупредил Владимир Путин.

По словам президента, вооруженные силы РФ не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины, так как Москве нужны в Киеве люди для ведения переговоров.

«Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди. Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени, наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Какие-то там нам переговорщики нужны»,— заявил президент РФ.

На вопрос, может ли объект на территории Великобритании, производящий оружие для украинских ударов по России, стать законной целью для вооруженных сил РФ, Владимир Путин ответил: «Это военная тайна». Комментируя заявление российского лидера, британская газета Daily Express 2 сентября назвала его «пугающим ответом из двух слов». «Что самое страшное, Путин не дал никаких дальнейших комментариев»,— отмечает Daily Express.

Заявление президента Путина о сделанной Киевом «заявке на терроризм» прозвучало в ответ на видеообращение Зеленского, который сообщил, что Украина намерена «закрыть российское небо» с помощью резкого усиления атак на российские аэропорты и продемонстрировать всему миру, что в «небе России закончились безопасные места».

«Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты, прежде всего Москвы, Санкт-Петербурга и в другие ключевые российские направления. Гражданской авиации среди беспилотников не место»,— предупредил Зеленский.

Примечательно, что 21 августа в издании The Atlantic появилась публикация о плане операции под кодовым названием M&M’s против российского гражданского флота, которая проливает свет на то, откуда возникли новые угрозы Киева. Как следует из статьи, о планах беспрецедентной операции, разработчики которой предлагали обрушить тысячи дронов на аэропорты Москвы и других городов, в Киеве заговорили еще в начале этого года. «Идея заключалась в том, чтобы парализовать авиасообщение с российской столицей и заставить международные авиакомпании отказаться от полетов. Реализовать ее должен был рой автономных дронов, действующих без участия оператора. Такой сценарий мог стать пугающей вехой в истории войн»,— отмечает издание.

Главным лоббистом проекта называли Михаила Федорова, который в момент его обсуждения занимал пост министра обороны Украины. Как сообщили The Atlantic информированные источники, Федоров собрал команду программистов и добился получения европейского финансирования для серийного выпуска дронов.

Кодовое название M&M’s стало намеком на множество дешевых, похожих друг на друга летательных аппаратов, которыми предполагалось буквально «забить» воздушное пространство РФ.

По информации источников, план Федорова изначально не встретил поддержки Зеленского, учитывая, что удары по аэропортам и гражданским лайнерам неизбежно были бы чреваты для Киева серьезными имиджевыми издержками и еще более жесткими действиями Москвы. Однако теперь реанимировать его может новая команда сменившего Федорова на посту министра обороны Евгения Хмары.

Решение Киева вернуться к реализации плана Федорова может объясняться сразу несколькими факторами.

Главный из них — активизация ракетно-дроновых ударов РФ по Украине в ответ на 40-дневный план Зеленского «по принуждению к миру» России. Учитывая, что сопоставимого ответа на интенсификацию российских атак Киев найти так и не смог, украинское руководство, судя по всему, ищет новые способы оказать давление на Россию.

Первая реакция рынка авиаперевозок на угрозы украинской стороны была сдержанной.

Российские аэропорты продолжили работу в штатном режиме. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на 2 сентября были отменены лишь несколько отдельных рейсов авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines между Москвой и Турцией. Pegasus также отменил некоторые рейсы в Уфу, Самару и Санкт-Петербург. При этом полеты между Москвой и Турцией продолжаются, отметили в АТОР.

Прочие авиакомпании продолжают совершать рейсы из Турции, а за последние сутки во Внуково из турецких аэропортов прибыло 16 бортов, сообщили в аэропорту.

В Шереметьево заявили, что все плановые рейсы в Турцию авиакомпаний «Аэрофлот», Nordwind Airlines и Corendon Airlines выполняются в соответствии с центральным расписанием, отмен рейсов в аэропорту Шереметьево на турецких направлениях нет.

Собеседники “Ъ” в отрасли радикальных изменений не ожидают, отмечая, что операция «Ковер» носит уже ежедневный характер и как российские, так и летающие в РФ иностранные компании вынужденно адаптировались к ситуации.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил “Ъ”, что угрозы в адрес гражданского авиасообщения — не что иное как терроризм. «Гражданская авиация России продолжает стабильную и безопасную работу, растет число стран, с которыми есть прямое авиасообщение»,— заявил господин Ядров. По его словам, российские власти продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, вся информация доводится до зарубежных авиационных властей и авиакомпаний.

«Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти своевременно вырабатывает и реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле»,— подчеркнул Дмитрий Ядров.

Сергей Строкань, Айгуль Абдуллина