Звезды фигурного катания в шоу Ильи Авербуха выступят на открытии «Ямал Арены»

На открытии «Ямал Арены» в Салехарде состоится ледовое шоу Ильи Авербуха со звездами фигурного катания «Вместе и навсегда», сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Посетить выступления можно будет бесплатно по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Спортсмены будут давать шоу два дня подряд. Среди них — Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Дмитрий Алиев и другие.

Торжественная программа открытия «Ямал Арены» начнется в День города — 12 сентября с 17:30. В центральном холле комплекса подготовят семейную спортивно-развлекательную программу, фотозоны и игры. На площадке также пройдут Всероссийские Арктические экстремальные игры «Северный характер. Осень» и турнир по стритболу 3/3. В 18:00 начнется ледовое шоу. Второе шоу состоится 13 сентября в 12:30.

В Салехарде готовится к открытию многофункциональный спортивный комплекс «Ямал Арена» — крупнейший подобный объект в Арктике, строительство которого шло с 2016 года. Площадь спортивного комплекса составляет 31 тыс. кв. м, в нем будут обустроены ледовая арена с трибуной на 2,8 тыс. зрителей и универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей. На площадке будут проводиться соревнования и учебно-тренировочные занятия. Также предусмотрена возможность проведения культурно-зрелищных мероприятий.

Ирина Пичурина