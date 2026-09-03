Дожди вновь накроют Петербург

В Петербурге 3 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Синоптическую ситуацию в городе будет определять периферия североатлантического циклона, расположившегося над Ботническим заливом, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в городе составит +17…+19 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Температура воздуха в городе составит +17…+19 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Температура воздуха в городе составит +17…+19 градусов, в Ленинградской области — +15…+20. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление останется ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Местами возможны грозы.

В пятницу дожди продолжатся. Ночью температура опустится до +10…+12 градусов, днем будет около +14…+16.

Карина Дроздецкая