Дожди вновь накроют Петербург
В Петербурге 3 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Синоптическую ситуацию в городе будет определять периферия североатлантического циклона, расположившегося над Ботническим заливом, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в городе составит +17…+19 градусов
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Температура воздуха в городе составит +17…+19 градусов, в Ленинградской области — +15…+20. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление останется ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Местами возможны грозы.
В пятницу дожди продолжатся. Ночью температура опустится до +10…+12 градусов, днем будет около +14…+16.