В четырех СНТ Киришского района Ленобласти подтопило территории

В четырех садовых товариществах Киришского района Ленинградской области зафиксировали подъем воды и подтопление придомовых территорий. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным спасателей, уровень воды в товариществах поднялся примерно на 1,5 м

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы региона По данным спасателей, уровень воды в товариществах поднялся примерно на 1,5 м

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы региона

Речь идет об СНТ «Гвоздика», «Энергетик», «Тюльпан-1» и «Тюльпан-2». По данным спасателей, уровень воды в товариществах поднялся примерно на 1,5 м, при этом глубина подтопления отдельных территорий достигла 50 см. Также вода вышла на проселочные дороги.

Эвакуация жителей пока не требуется. Спасатели продолжают следить за обстановкой и в случае ее ухудшения готовы оказать помощь.

Карина Дроздецкая