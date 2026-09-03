Лавров: на Урале закроют Институт Гете в ответ на действия властей Германии

В ответ на действия властей Германии в России закроют Институт Гете — НКО, которая занимается популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом, передают «РИА Новости». Один из них находится на Среднем Урале, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«У немцев здесь есть отделения института Гете — и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр выгнали, иначе мы себя не будем уважать»,— сказал Сергей Лавров в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В Екатеринбурге работает Центр немецкого языка — партнер Института Гете. По данным сайта института, сами российские филиалы работают в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Ранее в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом с боеприпасами был обнаружен дрон, в чем немецкие власти обвинили Россию. После этого власти Германии объявили о закрытии генконсульства России в Бонне, а также Российского дома науки и культуры (Русский дом) в Берлине. Российская сторона называла обвинения бездоказательными.

Ирина Пичурина