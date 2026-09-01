Сотрудникам генконсульства России в Бонне предписали покинуть Германию
Власти Германии предписали сотрудникам генконсульства России в Бонне и их семьям оперативно покинуть страну из-за закрытия диппредставительства к 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в ФРГ.
1 сентября глава МВД Германии Александр Добриндт заявил о причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа. Закрытие генконсульства России в Бонне стало одной из ответных мер.
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал обвинения ФРГ бездоказательными. «Озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ»,— отметил дипломат.
Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь на 5 августа. Как писали немецкие СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. В посольстве России в Германии назвали инцидент провокацией. Власти Германии пообещали ужесточить контроль за въездом россиян в страну и расширить список санкций против российских граждан.
Власти Германии обсуждали возможность закрытия российского генконсульства в Бонне, а также «Русского дома» в Берлине, по данным Der Spiegel. Канцлер Германии Фридрих Мерц в начале сентября 2026 года готовился к обнародованию ответных мер на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Он заявлял, что правительство обладает консенсусом относительно реакции и вскоре прояснит ее.
По данным изданий Politico и Welt am Sonntag, Мерц планировал ввести новые санкции против России из-за инцидента с беспилотником, так как высылка российских дипломатов и закрытие «Русского дома» считались недостаточными мерами. В августе 2026 года следователи обнаружили еще один беспилотник и следы взрывчатки, предположительно гексогена, рядом с аэропортом Лейпцига, что усилило подозрения в диверсии.