Сотрудникам генконсульства России в Бонне предписали покинуть Германию

Власти Германии предписали сотрудникам генконсульства России в Бонне и их семьям оперативно покинуть страну из-за закрытия диппредставительства к 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в ФРГ.

1 сентября глава МВД Германии Александр Добриндт заявил о причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа. Закрытие генконсульства России в Бонне стало одной из ответных мер.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал обвинения ФРГ бездоказательными. «Озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ»,— отметил дипломат.

Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь на 5 августа. Как писали немецкие СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. В посольстве России в Германии назвали инцидент провокацией. Власти Германии пообещали ужесточить контроль за въездом россиян в страну и расширить список санкций против российских граждан.