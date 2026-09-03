Более 60 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка ирбитчанам

Пострадавшим от наводнения во время летнего паводка в Ирбитском районе Свердловской области выплатили более 60,4 млн руб. в качестве материальной и финансовой помощи, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава района Алексей Никифоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «ВКонтакте» Алексея Никифорова Фото: страница «ВКонтакте» Алексея Никифорова

На сегодня принято 2183 заявления от жителей Ирбитского района на выплату единовременной материальной помощи в размере 15 тыс. руб. — выплаты произведены по 1829 заявлениям, их сумма составила более 27,4 млн руб. Подано 691 заявление на выплату финансовой помощи по утрате имущества в размере 75 тыс. и 150 тыс. руб. — выплаты получили 192 человека на 14,4 млн руб. и 124 человека на 18,6 млн руб. соответственно.

Ранее господин Никифоров встретился с жителями сел Стриганское и Горки, с которыми обсудил восстановление дорог и мостовых сооружений, оканавливание, а также расчистку дорожных труб. По его данным, эта работа уже начата. «В селе Стриганском будет восстановлена водопропускная труба на реке Грязнушке, прежнюю во время паводка выбило потоком воды, и жители какое-то время были отрезаны от транспортного сообщения. Сейчас на этом месте сделан пешеходный мост. В течение месяца участок будет восстановлен»,— добавил он.

В середине июля Ирбит пережил сильнейший паводок. Уровень воды в реке Нице, которая проходит вокруг города, поднялся до 841 см. Это превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые ранее были зафиксированы в городе. В результате вода затопила более 200 придомовых территорий, 165 жилых домов и дачных участков.

Подробнее о паводке на территории района и в Ирбите — в материале «Сверх Ницы»

Ирина Пичурина