Для трех аэропортов Москвы ввели ограничения

Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта Жуковский, а также введении частичных ограничений для Внуково и Домодедово. Жуковский не принимает и не выпускает самолеты, другие два аэропорта выпускают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

До этого рядом с Москвой были сбиты 10 беспилотников, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, на месте падения обломков работают экстренные службы. О последствиях налета не сообщалось.