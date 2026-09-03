На подлете к Москве сбили 10 БПЛА

Силы ПВО сбили 10 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Экстренные службы работают на месте падения обломков дронов. В каких районах сбили БПЛА, не уточняется.

В Росавиации сообщили, что столичный аэропорт Внуково сейчас работает в ограниченном режиме. Он принимает и отправляет самолеты по согласованию «с соответствующими органами».

Новость обновлена в 0:31 мск. Добавлена информация о работе аэропорта Внуково.