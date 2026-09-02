Мальтийский суд оправдал бизнесмена по делу об убийстве журналистки

Суд присяжных на Мальте оправдал местного бизнесмена Йоргена Фенека, которого подозревали в причастности к убийству в 2017 году журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом написали СМИ, включая Reuters и Associated Press. В 2021 году его обвинили в соучастии в убийстве и преступном сговоре. Теперь суд присяжных оправдал его по обоим пунктам.

Дафна Каруана Галиция, журналистка-расследовательница газеты Malta Independent, погибла 16 октября 2017 года, когда в арендованном ею автомобиле сработало взрывное устройство. Журналистка была широко известна своими расследованиями коррупционных связей правительства Мальты, в том числе в рамках так называемого панамского досье.

В ходе расследования этого дела были задержаны около десяти человек. Йоргена Фенека — отельера и бывшего директора мальтийской энергетической компании — арестовали по этому делу в 2019 году. Сообщалось, что в ходе своих расследований Дафна Каруана Галиция упоминала его в своем блоге.

В 2025 году мальтийский суд признал причастными к убийству журналистки Роберта Агиуса и Джейми Веллу — они предоставили взрывное устройство, установленное в ее автомобиле. Суд приговорил их к пожизненному заключению. Еще несколько человек были приговорены к разным тюремным срокам за установку и приведение в действие взрывного устройства, а также за соучастие в убийстве.

Яна Рождественская