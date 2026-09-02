Петербургский депутат отсудил более 650 тыс. рублей за недоработанный ИИ-чат-бот

Невский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с индивидуального предпринимателя Александры Моисеевой 652,5 тыс. рублей в пользу депутата муниципального совета МО «Семеновский» Алексея Доссона. Спор возник из-за чат-бота на базе искусственного интеллекта, который заказчик планировал использовать в исследованиях в области политологии и политических технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд взыскал с разработчицы 652 тыс. рублей за чат-бот для политических технологий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Суд взыскал с разработчицы 652 тыс. рублей за чат-бот для политических технологий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Доссон договорился с предпринимательницей о разработке сервиса, который мог бы выполнять часть функций специалистов, обычно привлекаемых кандидатами во время избирательных кампаний.

Письменный договор стороны не заключали, однако существенные условия согласовали в переписке. Заказчик перечислил разработчице 210 тыс. рублей, после чего получил чат-бот для тестирования.

С 11 по 23 января 2025 года Алексей Доссон сообщал разработчице о выявленных ошибках и некорректной работе сервиса. В частности, он сравнивал чат-бот со сторонними системами искусственного интеллекта, которые, по его оценке, работали быстрее и точнее.

В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что функционал разработанного сервиса не соответствует техническому заданию. Ответчик, в свою очередь, не представила доказательств того, что чат-бот пригоден для использования по назначению.

«Передача указанного объекта как объекта гражданских правоотношений не произведена, доказательств обратного стороной ответчика не представлено»,— говорится в решении суда.

В результате с Александры Моисеевой взыскали 210 тыс. рублей основного долга, еще 210 тыс. рублей неустойки, 15 тыс. рублей компенсации морального вреда и 217,5 тыс. рублей штрафа. Общая сумма взыскания составила 652,5 тыс. рублей.

Матвей Николаев