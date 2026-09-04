Сегодня исполняется 80 лет президенту Клуба военачальников РФ, генералу армии Анатолию Куликову

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Анатолий Куликов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин:

— Уважаемый Анатолий Сергеевич! От всей души примите искренние поздравления с Вашей юбилейной датой. Знаю Вас как смелого, решительного и мужественного офицера, готового в самых сложных условиях выполнять свой долг. Вы отдали много лет службе во внутренних войсках МВД, участвовали в боевых действиях в горячих точках и на всех этапах демонстрировали умение принимать взвешенные и правильные решения, чем снискали авторитет и уважение коллег и друзей. И главное, что маршальские звезды Вам никогда не давили на совесть. Крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»