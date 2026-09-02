Аграриев подталкивают к границам

Правительство может установить предельный размер пошлин на масло и шрот, а также вовсе обнулить сборы для зерна до конца 2026 года. Такая мера необходима для поддержки аграриев и призвана остановить обрушение закупочных цен на их продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В ближайшее время на рассмотрение правительства будет внесен законопроект, предусматривающий установление до конца года предельной пошлины на уровне 7,7 тыс. руб. за тонну для подсолнечного масла и 312 руб. за тонну для шрота, говорится в сообщениях Минэкономики и Минсельхоза. Экспортную пошлину для зерновых предполагается обнулить. Эти меры, по замыслу министерств, поддержат российских производителей и экспортеров сельхозкультур.

Экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло в России с 2021 года существуют в рамках демпферного механизма. Их размер пересчитывается регулярно по формуле, в основе которой — стоимость экспортных контрактов и установленная властями базовая цена. 70% разницы между ними должны направлять на поддержку сельхозпроизводителей.

Меры поддержки потребовались аграрной отрасли из-за обвала экспорта в свете атак на инфраструктуру портов, приведших к сокращению возможностей для вывоза продукции.

В августе 2026 года, согласно «Совэкону», Россия отправила за рубеж 2 млн тонн пшеницы, прогноз на сентябрь — 1,8–2,3 млн тонн. Это ниже уровня прошлого года более чем в полтора раза и считается минимальным с 2010 года (см. “Ъ” от 30 августа). Потеря ключевого канала сбыта привела к падению цен на зерно на 40% за год, вынудив аграриев продавать его в полтора-два раза ниже себестоимости (см. “Ъ” от 26 августа).

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина обращает внимание, что проблемы с экспортом совпали с непривычным ходом уборочной кампании. Из-за позднего сева, погодных условий и перебоев с топливом сначала темпы существенно отставали от прошлогодних, а после начали активно нарастать. Теперь некоторые хозяйства, по ее словам, сознательно сдвигают сроки в расчете на увеличение цен в будущем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, август 2026 года: Меры определены. Они обеспечат своевременный и в полном объеме вывоз зерна на экспорт.

Но в перспективе очевидным риском станет смещение уборки подсолнечника на осень, что усугубит проблемы с его хранением: погода ухудшится, нагрузка на элеваторы и транспорт вырастет, считает госпожа Корягина. Продать этот урожай на переработку будет непросто. Из-за ограничения экспортного канала и ограниченного срока хранения переработчики могут начать корректировать объемы выпуска растительного масла (см. “Ъ” от 28 августа). Альбина Корягина считает, что существующие мощности для хранения смогут покрыть не более 82–85% валового сбора, в Сибири и на Дальнем Востоке — 60–65%.

Без введения правительством потолка экспортная пошлина на масло в сентябре должна была вырасти с 7,7 тыс. до 14,4 тыс. руб. за тонну, а для шрота — с 312 до 1,96 тыс. руб., говорит руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов.

Он поясняет, что введение именно предельного размера сбора, а не его обнуление, вероятно, связано со стремлением властей избежать риска роста цен на масло и семечку внутри страны.

В Центре ценовых индексов замечают, что производители масла и шрота выиграют от решения только в случае, если экспортные цены на их продукцию будут выше августовских. Но сейчас установить их в принципе сложно: с середины августа сделки в портах Азово-Черноморского бассейна, через которые вывозился основной объем, не фиксируются. Масло и шрот отправляются за рубеж через Каспийское море, но здесь мощности ограничены. Логистика для продавцов существенно подорожает и, вероятно, перекроет всю дополнительную выгоду от пониженной пошлины, замечают там. Господин Суворов констатирует, что сама по себе отмена или ограничение пошлины не сможет создать новые терминальные мощности: мера сможет лишь несколько затормозить снижение внутренних цен на зерно и масличные.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько обращает внимание, что отмена и ограничение пошлин — не единственная мера, которая может сдержать падение внутренних цен на зерно, масло и шрот. Экспортные цены заметно растут в местах, где отгрузки осуществляют, например в портах Балтики, а рубль ослабевает, замечает он.

Александра Мерцалова