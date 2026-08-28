Товар первого отжима

За сельскохозяйственный сезон 2025/2026 года выпуск основных видов растительных масел в России вырос на 6,1%. Основной вклад внесло увеличение производства рапсового масла на 26,9%. Растительные масла — экспортный продукт: за рубеж отправляются 56,2–88,9% их объема. Действующие логистические ограничения могут привести к снижению переработки масличных в новом сезоне, но вряд ли убедят аграриев сократить их сев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Производство основных видов растительных масел в России в сельскохозяйственном сезоне 2025/2026 года (длится с 1 сентября 2025 по 31 августа 2026 года) составит 10,4 млн тонн, увеличившись за сезон на 6,1%, подсчитали в OleoScope. Основной прирост обеспечило рапсовое масло, выпуск которого в завершающемся сезоне вырос на 26,9%, до 1,8 млн тонн. Годом ранее аналитики фиксировали падение в 3%.

Выпуск ключевого для российского рынка подсолнечного масла, согласно OleoScope, остался на уровне прошлого сезона — 7,3 млн тонн. Выпуск соевого масла прибавил 7,5%, до 1,1 млн тонн. Льняное масло показало кратный прирост, но объем его выпуска остается незначительным. Согласно OleoScope, увеличение составило с 16 тыс. до 72 тыс. тонн в сезоне 2025/2026 года.

Рост производства растительных масел вызван высоким урожаем. Согласно Росстату, совокупный сбор масличных в 2025 году составил 34,4 млн тонн, что больше год к году на 13,8%. 17,5 млн тонн обеспечил подсолнечник, 9 млн тонн — соя, 5,5 млн тонн — рапс. На 2026 год аналитики сохраняют позитивный прогноз по урожаю масличных. Так, в Институте конъюнктуры аграрного рынка ранее предполагали, что сбор подсолнечника в новом сезоне достигнет 19,95 млн тонн, рапса — 6 млн тонн, что обусловлено расширением посевных площадей под масличными.

Растительные масла — преимущественно экспортный продукт. В сезоне 2025/2026 года за рубеж, согласно оценке OleoScope, отправлено 66% российского подсолнечного масла, 89,8% рапсового, 56,2% соевого и 72,2% льняного. Общее внутреннее потребление чуть менее 3 млн тонн, добавляют в Масложировом союзе.

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Директор «Совэкона» Андрей Сизов не исключает, что объемы переработки масличных в начале нового сезона могут сократиться из-за экспортных ограничений. Основные отгрузки масла шли через выведенный из строя терминал в Тамани, напоминает он. В «Совэкон» предполагают, что поставки подсолнечного масла за рубеж по итогам августа сократятся не менее чем на 60%, оказавшись ниже 100 тыс. тонн. Похожая динамика может сохраниться и в следующие несколько месяцев.

Господин Сизов поясняет, что масло, в отличие от зерна, имеет ограниченный срок хранения. В Масложировом союзе пока рассчитывают на рост выпуска основных масел в сезоне 2026/27 до 11,7 млн тонн, предполагая, что поддержка властей позволит отрасли справиться с растущими логистическими издержками.

Старший аналитик Центра ценовых индексов Екатерина Захарова поясняет, что текущие проблемы с судоходством ударят в первую очередь по рынку подсолнечного масла. Для рапсового масла проблема стоит менее остро. Здесь ключевым покупателем выступает Китай, и практически все отгрузки осуществляются через сухопутные коридоры и порты Дальнего Востока, не подвергавшиеся атакам.

В Масложировом союзе обращают внимание на то, что фактически объемы поставок рапсового масла зависят от перспективы снятия Китаем ограничений, наложенных на производителей в рамках усиления контроля по наличию ГМО. Пока в организации предполагают, что его производство в сезоне 2026/27 составит 2,4 млн тонн, прибавив 33% год к году. На экспорт отправятся 2,3 млн тонн из них.

Андрей Сизов говорит, что падение экспорта масла уже привело к удешевлению сырья на внутреннем рынке. Например, сейчас покупатели заявляют цены на подсолнечник нового урожая в диапазоне 20–26 тыс. руб. за тонну, вдвое дешевле максимумов первого полугодия. Для рапса, по его словам, также наблюдается выраженное снижение. Одновременно эксперт сомневается, что негативный тренд непременно приведет к сокращению посевных площадей.

Александра Мерцалова