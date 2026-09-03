Город атомщиков обновится от фасадов до сетей

В текущем году в 22 жилых домах Соснового Бора выполнят работы по капитальному ремонту стоимостью более 309 млн рублей, сообщает областной комитет по ЖКХ. В данный момент работы завершены в девяти домах. Всего в 2026 году по программе капремонта многоквартирных домов в Ленобласти планируется отремонтировать 555 домов на общую сумму 7,521 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран в 2026 году по программе капремонта многоквартирных домов в Ленинградской области планируется провести 1167 видов работ в 555 домах на общую сумму 7,521 млрд руб

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ в 2026 году по программе капремонта многоквартирных домов в Ленинградской области планируется провести 1167 видов работ в 555 домах на общую сумму 7,521 млрд руб

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Выполнение работ по капремонту жилого фонда вчера проинспектировал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев. В 22 домах выполняется 35 видов работ: обновляются фасады, кровли, внутридомовые сети. На 31 объекте выполняются строительно-монтажные работы (СМР), на четырех — проектно-изыскательские (ПИР).

В 2027-м году в Сосновом Бору запланирован капремонт 21 многоквартирного дома (МКД), на пяти объектах запланированы ПИР, на 23 — СМР с объемом финансирования 280,22 млн рублей. В 2028 году региональный фонд капремонта намерен осуществить в городе атомщиков 75 видов работ: 16 проектно-изыскательских работ и 59 строительно-монтажных в 44 МКД на сумму 696,03 млн. рублей, уточнили в областном комитете по ЖКХ.

По словам господина Беляева, работы по капремонту в Сосновом Бору находятся на ежедневном контроле специалистов фонда. Вероятно, это связано с рядом трудностей, о которых ранее писали местные СМИ. В прошлом году 100 домов города были исключены из краткосрочного плана капремонта из-за того, что собираемость взносов в этих домах ниже 95%. Кроме этого, в 2025 году работы выполнили только в десяти домах из 27 запланированных. По 16 объектам конкурсы по выбору подрядчиков не состоялись из-за отсутствия заявок. В итоге домов удалось передать подрядчику только в 2026 году.

В целом в 2026 году по программе капремонта многоквартирных домов в Ленинградской области планируется провести 1167 видов работ в 555 домах на общую сумму 7,521 млрд рублей. Уже завершено 586 видов работ в 330 домах. По данным постоянной комиссии по ТЭК и ЖКХ областного парламента, в 2025 году капитальный ремонт был запланирован в 985 многоквартирных домах, региональный фонд капремонта собирался выполнить 1418 видов работ при общем объеме финансирования в 7,3 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2026 года было завершено 1354 вида работ, или 95,5% от плана.

Александра Тен