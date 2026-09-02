Пассажирка автомобиля пострадала при столкновении с электричкой в Петербурге

В Санкт-Петербурге пассажирка легкового автомобиля пострадала при столкновении с электричкой на железнодорожном переезде между станциями Лигово и Стрельна, пишет 47News.

По данным издания, в результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка машины. Девушка получила сотрясение мозга. Водитель автомобиля — 34-летний мужчина — по предварительной информации, скрылся с места происшествия.

Авария произошла вечером 1 сентября возле станции Сергиево. Легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой, следовавшей по маршруту Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум.

Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. После осмотра электричка продолжила движение с задержкой на 15 минут.

По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

Матвей Николаев