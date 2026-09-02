Калининградской учительнице пригрозили привести в школу ветеранов СВО из-за иностранных флагов

В гимназии №1 города Советска в Калининградской области возник конфликт из-за флагов США, Великобритании, Канады и Австралии, размещенных в кабинете английского языка. Как сообщает издание «Подъем», уборщица учебного заведения сорвала флаги, а затем оставила учительнице записку с угрозой привести ветеранов специальной военной операции.

По словам преподавателя Валерии Кузнецовой, ранее в кабинете проводились уроки истории и на стене висела карта Российской империи. После того как ее сняли, остались дюбеля, которые педагог решила закрыть флагами англоязычных стран.

«Флаги всех стран продаются на маркетплейсах как раз как украшения интерьера. Я не ожидала, что это может кого-то шокировать. Никаких других целей, кроме как украсить ярче кабинет и замотивировать детей заниматься, у меня нет»,— пояснила учительница.

Она подчеркнула, что в кабинете также размещены портрет президента России Владимира Путина, государственный флаг и икона.

Как рассказала госпожа Кузнецова, еще в прошлом учебном году уборщица увидела флаги и сорвала их. В этот раз ситуация повторилась, однако после этого учительница обнаружила записку.

«Уважаемая! Вы с одного раза не понимаете? Могу привести ветеранов СВО!!! Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие. Хотите скандала?» — говорилось в послании.

По словам педагога, других претензий к оформлению кабинета она не получала. Директор гимназии Елена Кобзева, как утверждает Валерия Кузнецова, также не возражала против использования флагов, однако пообещала подобрать для стены другое оформление, чтобы избежать дальнейшего конфликта.

Сама директор подтвердила журналистам, что не видит «ничего криминального» в размещении флагов США, Великобритании, Канады и Австралии в кабинете английского языка. По ее мнению, при изучении языка школьникам важно понимать, где расположены соответствующие страны и как выглядит их государственная символика.

Вместе с тем директор отметила, что в нынешней ситуации флаги решили убрать, заменив их изображениями в учебных материалах и презентациях.

Матвей Николаев