Конный клуб на Крестовском острове пожаловался Бастрыкину на расторжение аренды

Руководство конного центра «Простор» на Крестовском острове отказалось покидать занимаемую территорию после расторжения договора аренды и обратилось с заявлением к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает Telegram-канал «Ротонда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конном центре «Простор» опасаются выселения и за судьбы 24 лошадей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В конном центре «Простор» опасаются выселения и за судьбы 24 лошадей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам директора центра Виктории Романовой, о расторжении договора в организации узнали лишь спустя два месяца после принятия соответствующего решения. При этом, утверждает она, все это время центр продолжал вносить арендную плату.

В клубе опасаются и за судьбу 24 лошадей, среди которых есть животные-актеры, снимавшиеся в фильмах «Сибирский цирюльник» и «Анна Каренина». По мнению руководства центра, в случае выселения животные могут оказаться на мясокомбинате.

«Мы не собираемся никуда выезжать, это неправомерные действия [со стороны комитета]. 27 лет по договору аренды мы занимаем это место, дети с заболеваниями приходят заниматься, бойцы СВО проходят реабилитацию. Пусть СК разбирается, команда генерала Бастрыкина. Он человек справедливый»,— цитирует канал директора центра.

В комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга ситуацию оценивают иначе. По данным ведомства, договор аренды на льготных условиях был заключен еще в 1999 году и действовал до 2017 года, после чего отношения сторон продолжились на неопределенный срок.

В качестве причины расторжения договора в ККИ называют неисполнение арендатором обязательств по сохранению объекта культурного наследия. Еще в 2017 году КГИОП утвердил охранное обязательство, предусматривающее проведение ремонтно-реставрационных работ, а в 2024 году суд обязал конный центр провести восстановление здания. Однако, по версии чиновников, арендатор уклонился от подписания дополнительного соглашения.

Конфликт вокруг «Простора» продолжается уже несколько лет. В 2023 году КГИОП обратился в арбитражный суд с требованием обязать конный центр провести реставрационные работы, и суд поддержал позицию ведомства. За нарушение сроков клубу могли грозить штрафы в размере 100 тыс. рублей ежемесячно.

Позднее, в 2025 году, обязанность по проведению реставрации суд возложил уже на городские власти — комитет имущественных отношений. В КГИОП при этом отмечали, что для ведомства не имеет принципиального значения, кто именно выполнит необходимые работы — собственник объекта или его арендатор.

Матвей Николаев