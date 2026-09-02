Аграрий поставил на футбол

Как стало известно “Ъ”, основатель холдинга «Краснодарзернопродукт» Алексей Сидюков взыскивает с футбольного клуба «Кубань» 3 млн руб., которые предприниматель перечислил в качестве займа в 2025 году. «Кубань», ранее игравшая в Российской премьер-лиге, прошла процедуру банкротства, а в текущем году команда-правопреемник потеряла место во второй лиге. Алексей Сидюков был одним из спонсоров клуба, но сейчас сам оказался в сложном положении — в апреле текущего года его имущество было конфисковано по иску Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель холдинга «Краснодарзернопродукт» Алексей Сидюков

Фото: администрация Новороссийска Основатель холдинга «Краснодарзернопродукт» Алексей Сидюков

Фото: администрация Новороссийска

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 23 октября первое заседание по иску индивидуального предпринимателя Алексея Сидюкова к ООО «Профессиональный футбольный клуб "Кубань"» о взыскании задолженности по договору займа на сумму 3 млн руб., а также 616 тыс. руб. неустойки и процентов за пользование займом. Господин Сидюков перечислил средства футбольному клубу в мае 2025 года сроком на один год, долг не был погашен, в связи с чем кредитор обратился в суд. В ходе предварительного судебного заседания представитель футбольного клуба «Кубань» заявил о том, что готов заключить мировое соглашение, но подробную позицию не представил.

ООО «Профессиональный футбольный клуб "Кубань"» создано в 2018 году после банкротства футбольного клуба «Кубань», существовавшего с 1928 года. С 2018 по 2020 год вновь созданный клуб носил название «Урожай», затем с разрешения Российского футбольного союза (РФС) ему было передано право на историческое название «Кубань». Часть сообщества болельщиков не признает преемственность, параллельно с профессиональным существует любительский клуб «Кубань», который приобрел у РФС товарный знак и эмблему исторической «Кубани».

В июне текущего года руководство профессионального футбольного клуба (ПФК) «Кубань» сообщило о том, что клуб не будет принимать участия в первенстве второй лиги сезона-2026/27. Ситуация связана со сложностями при прохождении лицензирования.

Исторический футбольный клуб «Кубань» на момент своего банкротства в 2018 году имел задолженность на сумму более 3,2 млрд руб.

Значительная часть долгов приходилась на займы, которые в последние годы существования команды по согласованию с краевой администрацией предоставляли крупные региональные компании. ПФК «Кубань» также привлекал заемные и спонсорские средства, в том числе от учредителя холдинга «Краснодарзернопродукт» Алексея Сидюкова.

В апреле текущего года у господина Сидюкова возникли серьезные проблемы — Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в доход государства активов, принадлежащих лично ему и его родственникам. По данным надзорного ведомства, Алексей Сидюков создал крупную региональную бизнес-структуру, используя влияние вице-губернатора Андрея Коробки. Он был арестован за несколько дней до появления иска к Алексею Сидюкову, экс-чиновника обвинили в мошенничестве.

Кроме того, прокуратура усмотрела нарушение законодательства в ходе исполнения Алексеем Сидюковым полномочий депутата заксобрания края с 2012 по 2022 год.

По мнению надзора, предприниматель использовал свое политическое влияние для незаконного обогащения. Решением Ленинского райсуда Краснодара от 10 апреля 2026 года в казну РФ были обращены активы Алексея Сидюкова стоимостью 62,5 млрд руб., в том числе аграрные предприятия и строительные компании. Решение не вступило в силу, но распоряжаться своим имуществом господин Сидюков не может — на активы наложен арест.

Анна Перова, Краснодар