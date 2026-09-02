Дешевеющий рубль вкупе с сохраняющимися высокими ставками заставляет бизнес искать способы купирования рисков. Какие инструменты хеджирования сейчас наиболее эффективны и востребованы? Можно ли защититься от потенциального роста стоимости кредитования? Эти и другие вопросы ведущий “Ъ FM” Рамаз Чиаурели обсудил с руководителем управления операций с производными финансовыми инструментами инвестиционной компании «АВИ Кэпитал» Михаилом Родичкиным на полях Восточного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «АВИ Кэпитал» Фото: пресс-служба «АВИ Кэпитал»

— Начнем с дальневосточной специфики. Каким рискам наиболее подвержен сегодня бизнес?

— Прежде всего, это, естественно, валютный риск, самый высоко обсуждаемый. Тут нужно сказать, что мы больше всего сталкиваемся с хеджированием валютных рисков. Это фиксация курса и ваших будущих потоков для более прозрачного понимания вашей валютной выручки. Как инструмент валютный форвард — это достаточно ходовой продукт бизнеса на Дальнем Востоке, и это всегда так было.

Мы сейчас много говорим про недружественные валюты, вместе с тем есть много азиатских регионов, партнеров. У каждого из них свои валюты, и, в частности, по отношению к доллару они себя ведут по-разному. Нужно сказать, японская йена упоминается в последнее время очень часто в прессе. Поэтому тут вопросы валютного риска касаются не только рублевой составляющей. Так что все это очень актуально.

Также это процентные риски, мы видели достаточно высокую волатильность наших процентных ставок. Последнее — это товарные риски. Сейчас это очень актуальная тема за счет того, что часть наших товаров, например, пшеница так сильно коррелирует с глобальными рынками. И тут самая острая проблема в том, что нормального рынка, где бы мы могли зафиксировать, захеджировать эту цену, нет. Биржи и трейдеры работают, вносят свои бенчмарки, так что будем смотреть, как это все будет развиваться.

— Насколько вырос в последнее время спрос на хеджирование рисков со стороны бизнеса?

— Прежде всего нужно сказать, что после 2022 года картина хеджирования очень сильно деградировала. В России просто очень много людей на этом обожглись. Все хеджировались, например, от нефти, ее обесценивания, но произошло так, что это все было привязано к одному бенчмарку в виде Brent, а реальные цены отгрузки стали другими.

В итоге произошла сильная трансформация понимания, создание новых рисков. Люди уже более или менее поняли, в какой конъюнктуре рынка мы оперируем и как с ним работать. С валютой все проще, она осталась самой ходовой. Сейчас в связи с тем, что валютный курс преодолел отметку 85 в паре доллар-рубль, мы все больше видим запросов, интереса и фиксации.

— Давайте немножко подробнее остановимся на товарных рисках. Какие бы вы назвали наиболее эффективные инструменты, позволяющие купировать риски?

— Тут нужно отдать должное: на товарном рынке ликвидность хеджирования в большей степени существует у глобальных рынков, то есть в этом контуре, и там есть огромный набор инструментов. Это в том числе и азиатские свопы, и фьючерсы, и форварды, и опционы. В любом спектре хеджирования на российском рынке становится все больше и больше каких-то тропинок, лазеек. Тут нет конкретного решения, волатильность беспрецедентна, поэтому с ней нужно работать.

— Вы назвали фьючерсы и опционы. Может быть, есть какой-то инструментарий еще для расширения выбора для хеджирования?

— Как правило, если у вас есть какие-то отгрузки, то они привязаны к какой-то конкретным дате и индексу. И есть форвардные контракты, где вам нужны именно конкретные даты, конкретный индекс, поэтому это более подходящая вещь.

— Говоря про волатильность, как застраховаться от серьезных курсовых колебаний, которые есть на данный момент?

— Есть два самых классических инструмента. Наверное, самый понятный — это форвард, с помощью которого можно зафиксировать конкретный курс к бенчмарку Центрального банка или какому-то другому в зависимости от того, как вы получаете эту выручку. Благодаря этому можно уже перекрывать все это.

— Дорогие деньги — тоже головная боль, с которой приходится иметь дело компаниям в России. Как здесь защититься от дальнейшего гипотетического повышения, удорожания кредитования?

— Когда мы говорим про процентный риск, тут основной инструмент — это Interest Rate Swap, процентный своп. Что касается рубля, то уже все плохое, как нам кажется, в базовых сценариях произошло. На текущий момент кривая процентных ставок почти не закладывает на горизонте сильных понижений, поэтому, когда речь идет о попытке перейти из плавающей ставки в фиксированную, мы не увидим что-то сильно ниже 14%.

Вопрос в том, насколько имеет смысл от этого хеджироваться. По оценке наших экономистов, кривая сильно негативна из-за того, что очень много плохих сценариев там заложено. Все-таки мы считаем, что хеджироваться от дальнейшего повышения сейчас бессмысленно, слишком дорогим будет инструмент. Поэтому тут мы пытаемся взять паузу и посмотреть, что произойдет дальше.

— Существует ли какая-то граница, после которой бизнес, слишком увлекшийся хеджированием, начнет фактически работать себе во вред и съедать прибыль? Как найти баланс, чтобы не переусердствовать?

— Самая большая проблема, с которой мы тоже встречались, заключалась в том, что в рамках внутренней политики компании часто получалось так, что начинали говорить про хеджирование, а заканчивали спекуляциями. Никогда не стоит так делать. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы переход к спекуляциям оказывал положительный эффект. Вы начинаете смотреть, как работает ваш деривативный портфель, динамика и переоценка его слишком большая, и тут начинаются предложения «тут подкрутить». Нет, если у вас была стратегия, следуйте ей. Увидите, что это риск, хотя бы частично его захеджируйте. Событие реализовалось, против которого вы ставили, — закройте, прикройте чуть-чуть. Спектр инструментов огромен, и риск большой, с которым работают экспортеры и импортеры.