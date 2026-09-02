В Екатеринбурге пройдет фестиваль в честь юбилея филармонического оркестра

Фестиваль из четырех концертов пройдет в Екатеринбурге с 11 по 30 сентября в рамках 90-летия Уральского академического филармонического оркестра (УАФО), рассказал на пресс-конференции дирижер УАФО Дмитрий Лисс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первым событием, на которое, по его словам, стоит обратить внимание, станет премьера «Военного реквиема» английского композитора Бенджамина Бриттена. «В этом концерте задействованы два оркестра, два дирижера, два хора и, конечно, огромный состав оркестра. Такого я не помню в нашей истории»,— пояснил господин Лисс.

Затем 20 сентября будет исполнена опера «Царская невеста» — совместный проект с Московским театром «Новая опера». Филармония редко обращается к этому жанру ввиду ограничений зала. По словам господина Лисса, концерт будет подарком для постоянных слушателей не только филармонического зала, но и оперы.

В рамках фестиваля 25 сентября выступит скрипач Вадим Репин. Он исполнит первый скрипичный концерт и 13-ю симфонию Шостаковича.

Завершит фестиваль 30 сентября концерт, на котором прозвучат популярные и любимые публикой произведения, такие как «Итальянское Каприччио» Чайковского, «Вальс» Равеля и «Румынская рапсодия» Джордже Энеску.

По данным сайта филармонии, сейчас билеты на открытие и закрытие фестиваля практически закончились, еще пока есть возможность попасть на второй и третий концерты.

Уральский академический филармонический оркестр первый концерт отыграл 29 сентября 1936 года. Он был создан на базе Симфонического оркестра Свердловского областного радиокомитета, сформированного Марком Паверманом, а с 1936 года стал оркестром Свердловской филармонии. Это единственный региональный оркестр, который ежегодно выступает в главных концертных залах страны. Инициатор и основной участник таких фестивалей, как «Безумные дни», Bach-fest, «Евразия».

Алена Шадрина