Белгородские власти отменили торги на ремонт четырех дорог почти за 500 млн

«Управление капитального строительства» (УКС) администрации Белгорода отменило торги на ремонт четырех участков автомобильных дорог общего пользования местного значения. Это следует из данных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причина отмены не раскрывается, жалоб в Федеральную антимонопольную службу не поступало. В качестве основания в извещении указано «письмо заказчика от 1 сентября». Заявки на участие принимались до 4 сентября, итоги аукциона планировалось подвести 9 сентября.

Начальная цена контракта составляла 487,7 млн руб. Ремонт планировалось провести по адресам:

Михайловское шоссе — от улицы Волчанской до улицы Ватутина;

улица Преображенская — от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Сумской;

улица Волчанская — от улицы Корочанской до улицы Рабочей;

Гражданский проспект — от улицы Попова до улицы Вокзальной.

Выполнить работы по техническому заданию требовалось в период до 31 марта 2028 года. Финансирование предполагалось из средств областных субсидий и бюджета городского округа.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что «УКС» Старооскольского городского округа Белгородской области объявило аналогичный аукцион на ремонт дорог за 276,2 млн руб. Ранее были размещались еще три закупки на общую сумму почти 600 млн руб.

Анна Швечикова