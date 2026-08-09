Почти 600 млн рублей выделили на ремонт дорог в белгородском Старом Осколе

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа Белгородской области объявило три электронных аукциона за право выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог. Совокупная максимальная цена контрактов составляет 584 млн руб. Выполнить работы требуется в период с 1 апреля по 30 июля 2027 года. Соответствующая информация была опубликована 8 августа в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самый крупный контракт стоит 247 млн руб. Из них почти 187 млн руб. предполагается направить на ремонт около 2,8 км автодороги по проспекту Алексея Угарова — на участке от пересечения с улицей Архитектора Бутовой до конца Северного путепровода. Кроме того, планируют отремонтировать отрезок проспекта Алексея Угарова от въездной стелы со стороны Магистрали 1-1 и улицу Димитрова на участках от Комсомольского проспекта до проспекта Губкина и от улицы Матросова до Гуменской.

За 183 млн руб. проведут капитальный ремонт на проспекте Победы, улице Вешней, Майской, проспекте Цыцугина, улице Урицкого, а также на улице Наседкина и дублерах Молодежного проспекта и проспекта Угарова.

Еще 154 млн руб. разделят между улицами в самом Старом Осколе и близлежащих селах. В городе отремонтируют Комсомольский проспект и улицу Комсомольскую. Также предполагается обновление:

улицы Ерошенко в селе Обуховка;

улицы Дорожной, 4-го Майского переулка, Заводской улицы и Заводского переулка в селе Песчанка;

улицы Закотельной в селе Дмитриевка.

Работы оплатят из средств бюджета Старооскольского городского округа и региональной казны. Заявки на участие в торгах будут принимать до 17 августа. Итоги подведут 19 августа.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал о поисках подрядчика для ремонта участка автодороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород –— граница с Украиной, соединительная дорога «Белгород – М-4 «Дон» в Белгородской области. Начальная цена контракта составляет 192,3 млн руб.

Денис Данилов