На ремонт дорог в белгородском Старом Осколе направили еще 276 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (УКС) Старооскольского городского округа Белгородской области объявило еще один электронный аукцион за право выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог. Начальная цена контракта составляет 276,2 млн руб., информация появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику необходимо отремонтировать улицу Архитектора Бутовой, улицу 1-й Конной Армии, улицу Прядченко, улицу Ерошенко, часть улицы Гуменской и улицу Рождественскую. Выполнить работы требуется в период с 1 апреля по 30 июля 2027 года.

Ремонт оплатят из средств бюджета Старооскольского городского округа и региональной казны. Заявки на участие в торгах будут принимать до 19 августа. Итоги аукциона подведут 21 августа.

В минувшее воскресенье «Ъ-Черноземье» сообщал, что УКС Старооскольского городского округа объявило три электронных аукциона за право выполнения работ по капитальному ремонту автодорог. Совокупная максимальная цена контрактов составила 584 млн руб.

Мария Свиридова