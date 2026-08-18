Почти 500 млн рублей направят на ремонт дорог на четырех улицах Белгорода

Управление капитального строительства (УКС) администрации Белгорода ищет подрядчика для ремонта четырех отрезков автомобильных дорог общего пользования местного значения. Начальная цена контракта составляет 487,7 млн руб. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отремонтировать предполагается следующие участки:

Михайловское шоссе — от улицы Волчанской до улицы Ватутина;

улица Преображенская — от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Сумской;

улица Волчанская — от улицы Корочанской до улицы Рабочей;

Гражданский проспект — от улицы Попова до улицы Вокзальной.

Выполнить работы по техническому заданию требуется в период до 31 марта 2028 года. Финансирование будет обеспечено из средств областных субсидий и бюджета городского округа.

Заявки на участие в торгах принимают до 4 сентября. Итоги аукциона подведут 9 сентября.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что УКС Старооскольского городского округа Белгородской области объявило еще один электронный аукцион за право выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог. Начальная цена контракта составляет 276,2 млн руб. До этого были объявлены три закупки на общую сумму почти 600 млн руб.

Денис Данилов