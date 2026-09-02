МИД Германии пригрозил санкциями «большому числу» россиян

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в новые санкционные списки Евросоюза войдет «большое число» россиян. Об этом он сообщил на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии.

По словам господина Вадефуля, в ближайшие недели немецкие власти продолжат работать над расширением санкционного списка. «И я думаю, это будет большое число лиц»,— сказал министр (цитата по Handelsblatt). При этом конкретные имена он пока не назвал.

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 обнаружили беспилотник со взрывчаткой. МВД Германии назвало Россию причастной к инциденту. В качестве ответных мер ФРГ расторгнет соглашение о работе Русского дома в Берлине, ужесточит контроль за въездом россиян в страну, а также с 18 сентября закроет генконсульство России в Бонне. Сегодня в МИД России вызвали временного поверенного в делах ФРГ Бернда Финке, чтобы обсудить выдвинутые РФ обвинения. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что случившееся связано с «внутриполитическими процессами» в Германии.