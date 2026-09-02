МИД России вызвал временного поверенного в делах ФРГ

МИД России вызвал временного поверенного в делах Германии в Москве Бернда Финке. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временный поверенный в делах ФРГ в России Бернд Финке возле здания МИДа на Смоленской площади

Фото: МИД России Временный поверенный в делах ФРГ в России Бернд Финке возле здания МИДа на Смоленской площади

Фото: МИД России

Вызов представителя ФРГ связан со «вчерашними антироссийскими действиями и заявлениями властей Германии», указали в ведомстве. Немецкие власти обвинили Россию в гибридных атаках из-за инцидента в аэропорту Лейпцига. По сведениям Suddeutsche Zeitung, новый посол Германии в России Клеменс фон Гётце в Москве отсутствует.

Дрон со взрывчаткой обнаружили в Лейпциг/Галле ночью 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Накануне глава МВД Германии Александр Добриндт со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает ответственность за инцидент на Москву.

Власти Германии вызвали российского посла в Берлине, анонсировали закрытие генконсульства России в Бонне и Русского дома в германской столице, а также пообещали ужесточить контроль за въездом россиян в страну.

Подробнее о новом дипломатическом скандале между Германией и Россией «Ъ» писал в материале «По лейпцигскому счету».