МИД России вызвал временного поверенного в делах ФРГ
МИД России вызвал временного поверенного в делах Германии в Москве Бернда Финке. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.
Временный поверенный в делах ФРГ в России Бернд Финке возле здания МИДа на Смоленской площади
Фото: МИД России
Вызов представителя ФРГ связан со «вчерашними антироссийскими действиями и заявлениями властей Германии», указали в ведомстве. Немецкие власти обвинили Россию в гибридных атаках из-за инцидента в аэропорту Лейпцига. По сведениям Suddeutsche Zeitung, новый посол Германии в России Клеменс фон Гётце в Москве отсутствует.
Дрон со взрывчаткой обнаружили в Лейпциг/Галле ночью 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Накануне глава МВД Германии Александр Добриндт со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает ответственность за инцидент на Москву.
Власти Германии вызвали российского посла в Берлине, анонсировали закрытие генконсульства России в Бонне и Русского дома в германской столице, а также пообещали ужесточить контроль за въездом россиян в страну.
Подробнее о новом дипломатическом скандале между Германией и Россией «Ъ» писал в материале «По лейпцигскому счету».
Основанием для вызова стали публичное обвинение Москвы в причастности к инциденту с беспилотником и последовавшие за ним действия Берлина против российских учреждений. В российской трактовке бездоказательное обвинение было подкреплено закрытием генконсульства в Бонне, то есть спор перешел из области заявлений в плоскость официальных ограничительных решений.
Такая конструкция создает условия для взаимных мер: решения Германии поставили под угрозу работу немецкого генконсульства в Санкт-Петербурге и культурного института, а Москва обещала ответить. Поэтому дипломатический вызов означает не завершение обмена нотами, а продолжение противостояния вокруг консульского и культурного присутствия двух стран.