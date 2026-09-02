«Родину» не стали снимать с выборов в Псковской области

Псковский областной суд 2 сентября оставил без удовлетворения иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Родины» на выборах депутатов Законодательного собрания региона, сообщили «Ъ Северо-Запад» пресс-секретарь местного отделения партии «Яблоко». Партия подавала в суд в ответ на иск «Родины», из-за которого их сняли с выборов в псковский парламент.

В иске истцы указывали, что в документах «Родины» якобы имелись признаки нарушений и возможных фальсификаций. В частности, подписи кандидатов в заявлениях о согласии баллотироваться отличаются от автографов в справках об отсутствии иностранных счетов. В одном из заявлений о выдвижении, утверждали в «Яблоке», якобы стояла подпись, похожая на подпись сотрудника МВД, выдававшего кандидату паспорт. В ходе судебного разбирательства суд назначил почерковедческую экспертизу. Однозначно ответить, сколько человек расписывалось в документах, эксперт не смог, однако он также не установил, что каждый кандидат поставил автограф самостоятельно. «Яблоко» полагало, что это может быть основанием для отмены регистрации.

Представитель избирательной комиссии региона в суде заявлял, что избирком из-за обилия документов не смог обратить внимание на отличие в подписях и не извещал «Родину» о возможных недочетах. Из-за этого партия не могла принять меры в установленный законом срок, на основании которых ИК могла бы принимать решение о регистрации партии и исключении кандидатов со спорными автографами. Сомнения «яблочников» в форме подписей, по его мнению, не могли стать поводом для признания документов оформленными с нарушениями. Юрист Юрий Кулаков, представляющий интересы «Родины», отмечал в суде, что положение о собственноручном внесении записей в документы является рекомендацией Центризбиркома, а не требованием закона. Прокуратура также выступила против иска «яблочников».

Псковский суд снял список «Яблока» с выборов в Заксобрание 25 августа. Местное отделение «Родины» в иске указывало, что на документах партийцев отсутствовал оттиск печати на доверенности уполномоченного по финансовым вопросам.

Константин Леньков