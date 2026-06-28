Граждане наличествуют

В мае был отмечен рекордный в этом году отток средств со срочных депозитов граждан, и большая его часть пришлась на топ-10 банков по объему средств физлиц. При этом у шести крупнейших банков портфель снизился более чем на 20 млрд руб., а Сбербанк потерял более 200 млрд руб. Эксперты отмечают, что такие факторы, как снижающиеся ставки по депозитам и нестабильная работа интернета мотивируют граждан переводить средства в наличные,— по данным ЦБ, в мае их объем в обращении вырос на 400 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал отчетность банков за май, размещенную на сайте ЦБ. Согласно ей, общий объем срочных депозитов банков, раскрывающих свою отчетность, сократился за месяц на 280,5 млрд руб. За тот же месяц у топ-10 банков по этому показателю он сократился на 291 млрд руб. У Сбербанка снижение портфеля срочных вкладов составило 211,6 млрд руб., это самый крупный отток у этого банка как минимум за два с половиной года. Еще у пяти банков отток вкладов составил более 20 млрд руб.— РСХБ (39,4 млрд руб.), Альфа-банк (35,8 млрд руб.), ВТБ (30,8 млрд руб.), ГПБ (25,8 млрд руб.), Совкомбанк (22 млрд руб.). В целом отток средств со срочных депозитов в мае оказался самым масштабным в этом году — немногим более 116 млрд руб. банки потеряли только в марте этого года

Перетока средств с депозитов на счета не произошло.

В Банке России отметили, что средства физлиц в банках в мае в целом сократились на 550 млрд руб., причем средства на счетах граждан сократились больше, чем на срочных депозитах, более чем на 300 млрд руб. А вот спрос на наличные, по данным ЦБ, в мае сохранился, и их объем в обращении вырос за месяц на 400 млрд руб.

291 миллиард рублей составило сокращение объема срочных депозитов физлиц у топ-10 банков по этому показателю по итогам мая

«Изменения в структуре привлечения банков в мае могут быть связаны с сезонностью, а также со смягчением денежно-кредитной политики, на фоне которой снижаются ставки по вкладам»,— заявили “Ъ” в ВТБ. При этом в банке отметили, что ВТБ не фиксирует переток средств на накопительные счета и увеличение доли вкладов, которые обналичивают после окончания их срока. «Замедление снижения ключевой ставки сохраняет конкурентность сберегательных продуктов относительно инвестиционных»,— говорят в ВТБ.

Впрочем, эксперты обращают внимание на то, что срочные вклады постепенно теряют привлекательность, поскольку ставки по ним снижаются быстрее, чем ЦБ снижает ставку ключевую.

Так, с мая 2025 года по 19 июня 2026 года ключевая ставка ЦБ снизилась с 21% до 14,25%, потеряв 5,75 п. п. При этом среднее арифметическое значение максимальных ставок по вкладам топ-10 банков, рассчитываемое ЦБ, сократилось за тот же период с 19,6% до 12,85%, то есть на 6,5 п. п. Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов указывает, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание части сбережений. «Он обусловлен учащением случаев перехода небольших предприятий в серую зону наличных расчетов в связи с повышением налогообложения,— говорит он.— Риски отключения интернета и связи также мотивируют граждан поддерживать запас наличных на всякий случай». Отток средств из срочных депозитов, по его мнению, с большой вероятностью может продолжиться во втором полугодии.

Старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов считает, что снижение средств населения на счетах в банковской системе в мае прежде всего связано с сезонностью — традиционно майские социальные выплаты авансируются в апреле, при этом депозиты сократились на 0,59%, а средства на текущих счетах — на 1,72%. «Дальнейшее снижение уровня ставок, которое рынок закладывает в свои ожидания, не приведет к существенному оттоку средств из банковской системы — депозитная база остается стабильной»,— уверен он. По его мнению, скорее на фоне смягчения денежно-кредитной политики проявится рост склонности к отложенному потреблению.

Максим Буйлов