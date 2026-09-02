Цифровая валюта взяла курс на запад

С 1 сентября в России вступил в силу закон, который регламентирует трансграничные операции в криптовалюте. Речь не только о поставках физических товаров, но и о расчетах за услуги, работу и результаты интеллектуальной деятельности. Что касается внутреннего рынка, тут Центробанк последователен: в России расплачиваться цифровой валютой по-прежнему нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Для тех, кто ведет дела с зарубежными партнерами, фактически закрепляется практика, которая уже успела сложиться у отдельных игроков, поясняет руководитель продуктов для внешнеэкономической деятельности Т-Банка Владислав Бокун:

«Российский бизнес уже широко использует криптовалюты во внешнеэкономических расчетах. Одни только клиенты Т-Банка проводят платежи на несколько миллиардов рублей в месяц с использованием цифровых валют на том или ином этапе перевода. Различные схемы появились еще полтора-два года назад, и закон закрепляет их, обозначая, что теперь за внешнеэкономические сделки можно расплачиваться криптовалютой. Это вызовет рост рынка. Те, кто раньше боялся платить этими методами, сомневаясь в их легальности, теперь будут пользоваться ими спокойно».

По сравнению с обычными операциями с криптовалютой для бизнеса предусмотрели послабления. Из самого очевидного — условный лимит в 300 тыс. руб. в год для неквалифицированного розничного инвестора — внешнеторговые сделки не касается. Но это не значит, что они выводятся из-под регулирования.

Наоборот, операции от 10 млн руб. подлежат обязательному контролю: информация о них должна попасть в систему финансового мониторинга. Владислав Бокун объясняет, как проходят транзакции и сколько они стоят:

«Чтобы заплатить криптовалютой, нужно купить токены под перевод, убедиться, что они не замешаны в противоправных операциях, организовать саму операцию. Большую часть этих действий совершает не сам участник ВЭД, а инфраструктурный посредник. Из этого складывается его комиссия — от 0,3 до 1,5-2% от суммы операции».

Главное ограничение крипторасчетов для бизнеса — условия зарубежной стороны. Поставщик должен быть готов принять цифровую валюту, а сама операция — соответствовать правилам его юрисдикции.