Тамбовские власти опровергли слухи о найденных на месте падения БПЛА «лепестках»

Правительство Тамбовской области опровергло сообщения об обнаружении мин «Лепесток» на месте падения обломков БПЛА в облцентре. Соответствующее заявление опубликовано в канале региональных властей в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным облправительства, с конца июля распространяется недостоверная информация о «лепестках нового типа, которые якобы разбрасываются беспилотниками». При этом многие источники используют фотографии, ранее опубликованные в материалах о других регионах, в том числе Белгородской и Кировской областях, Крыму и Севастополе.

Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

В правительстве Тамбовской области напомнили о действующих запретах на съемку и публикацию материалов, связанных с работой ПВО, военными объектами, критически важной инфраструктурой, а также с последствиями атак беспилотников. Первое ограничение Евгений Первышов ввел в марте этого года. Он подписал постановление о запрете съемки военных и потенциально опасных объектов, а также распространении этих фото и видео в интернете и СМИ. Второе ограничение действует с июля 2025 года и касается кадров последствий применения БПЛА. За нарушение обоих запретов установлены штрафы.

Кабира Гасанова