Тамбовские власти опровергли слухи о найденных на месте падения БПЛА «лепестках»
Правительство Тамбовской области опровергло сообщения об обнаружении мин «Лепесток» на месте падения обломков БПЛА в облцентре. Соответствующее заявление опубликовано в канале региональных властей в мессенджере «Макс».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным облправительства, с конца июля распространяется недостоверная информация о «лепестках нового типа, которые якобы разбрасываются беспилотниками». При этом многие источники используют фотографии, ранее опубликованные в материалах о других регионах, в том числе Белгородской и Кировской областях, Крыму и Севастополе.
Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.
В правительстве Тамбовской области напомнили о действующих запретах на съемку и публикацию материалов, связанных с работой ПВО, военными объектами, критически важной инфраструктурой, а также с последствиями атак беспилотников. Первое ограничение Евгений Первышов ввел в марте этого года. Он подписал постановление о запрете съемки военных и потенциально опасных объектов, а также распространении этих фото и видео в интернете и СМИ. Второе ограничение действует с июля 2025 года и касается кадров последствий применения БПЛА. За нарушение обоих запретов установлены штрафы.