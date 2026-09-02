Специалисты исследуют обломки сбитого над Тамбовом беспилотника

Над Тамбовом в 11:35 средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник. Его обломки сейчас исследуют эксперты. В региональном правительстве заявили, что пострадавших и повреждений на земле нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«К сожалению, на Тамбовскую область уже неоднократно совершались вражеские налеты, в которых были погибшие и раненые»,— отметил губернатор Евгений Первышов.

Глава региона обратился к мужчинам с призывом вступить в отряд «БАРС-Тамбов» и сформировать полноценное подразделение из мобильных огневых групп — для защиты предприятий и жилых домов от ударов украинских БПЛА.

С аналогичным призывом господин Первышов выступил после атаки на Wildberries в Котовске в ночь на 26 августа. Тогда пострадали 19-летний парень и 49-летняя женщина, а сам логистический комплекс сгорел. По словам губернатора, большой вклад в отражение ударов внесли в том числе резервисты.

В июне стало известно, что региональные власти приступили к формированию системы защиты, которая объединяет отряд «БАРС» и мобильные огневые группы. Первые подразделения уже укомплектовали добровольцы. За участие в резерве правительство области выплачивает по 50 тыс. руб. ежемесячно на время сборов.

Кабира Гасанова