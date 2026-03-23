Военные и критически важные объекты запретили снимать в Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление, в соответствии с которым запрещаются фото- и видеосъемка военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Нельзя также распространять информацию о них в интернете и СМИ, уточнили в пресс-службе облправительства 23 марта.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пояснили в министерстве юстиции и региональной безопасности Тамбовской области, запрет распространяется на следующие объекты:

предприятия оборонно-промышленного комплекса;

объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи;

объекты энергетики;

объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Для граждан сумма штрафа составляет от 1 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 25 тыс. руб., для юрлиц — от 20 до 100 тыс. руб.

В регионе также продолжает действовать принятый в июле 2025 года запрет на съемку и распространение информации о последствиях применения беспилотников. В частности, запрещено распространять сведения, позволяющие идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить объекты атак и факты их поражения, а также характер нанесенных повреждений. Помимо этого, под запрет попадают данные о местах расположения военных объектов и правоохранительных органов, расположении сооружений и систем ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также любая информация, способствующая раскрытию мест их расположения, в том числе — о последствиях их применения.

Запреты на съемку последствий атак БПЛА действуют и в других областях макрорегиона. Как сообщал «Ъ-Черноземье» 13 марта, в Орловской области мировой суд назначил штраф в размере 3 тыс. руб. местному жителю, разместившему в интернете видео с кадрами последствий атаки дрона. В конце февраля наказание за фиксацию следов удара беспилотника впервые назначили в Липецкой области — суд признал 33-летнего местного жителя виновным в публикации видео с возгоранием на объекте топливно-энергетического комплекса и оштрафовал его на 1 тыс. руб.

Денис Данилов