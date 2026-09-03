FESCO расширяет партнерство в сфере перевозок

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») подписала ряд соглашений в рамках Восточного экономического форума. В частности, компания договорилась с Восточной биржей о развитии поставок по биржевым сделкам, а также о создании совместных цифровых решений для биржевых продуктов. «За сделкой участников торгов, которые могут находиться в тысячах километров друг от друга, стоит важная задача по доставке купленного товара с соблюдением строгих стандартов. FESCO, обладающая собственными активами во всех основных видах логистики, вместе с торговой площадкой способна обеспечить оптимальные сроки и качество транспортировки — как из рук в руки от продавца покупателю»,— отметил гендиректор FESCO Петр Иванов. Гендиректор Восточной биржи Андрей Салащенко подчеркнул, что для развития биржевой торговли важно, чтобы участник получал не только возможность заключить сделку, но и понятный механизм ее исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FESCO Фото: FESCO

Кроме того, дочерняя компания FESCO «Дальрефтранс», которая специализируется на перевозках скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах, подписала с ГК «Русский краб» соглашение о развитии экспортных отправок свежемороженого краба из Мурманска в Китай и Южную Корею в рамках специализированного сервиса «Рыбный шаттл». Он предназначен для сквозной перевозки российской рыбы и морепродуктов в рефрижераторных контейнерах в страны Азии.

Еще одно соглашение компания «Дальрефтранс» заключила с экосистемой сервисов для оптовой торговли рыбой онлайн FishStat. Оно стало продолжением ранее сложившегося сотрудничества с цифровой платформой. Сейчас стороны договорились о плановых перевозках в 2027 году рыбы из Петропавловска-Камчатского через Владивосток с дальнейшей отправкой по железной дороге в центральные регионы России, а также из Владивостока в Китай и Южную Корею внешнеторговыми линиями FESCO.

«Для нас особенно важно, что вместе с партнерами, обладающими глубокой экспертизой в рыбной отрасли, мы можем не только планировать конкретные объемы перевозок, но и формировать новые комплексные сервисы от районов промысла до конечных получателей. Для этого мы используем уникальное сочетание транспортных возможностей FESCO, объединяя морские и железнодорожные маршруты в рамках единой логистической цепочки для надежной доставки продукции в рефконтейнерах как в регионы России, так и на азиатские рынки»,— отметил гендиректор «Дальрефтранс» Андрей Гречкин.