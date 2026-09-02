Россия и Германия: дипломатические и шпионские скандалы с начала СВО

В апреле 2022 года из ФРГ были высланы 40 российских дипломатических работников, которые якобы действовали «против свободы и единения общества». МИД страны связал это решение с событиями в украинской Буче. Россия ответила зеркально.

В апреле 2023 года МИД Германии заявил о решении «сократить присутствие российских спецслужб», выслав из страны еще более 20 дипломатов. Российский МИД охарактеризовал высылку как «массовую» и ответил зеркально.

В мае 2023 года МИД ФРГ сообщил о решении России снизить предел численности сотрудников учреждений ФРГ в России до 350 человек. Среди тех, кто покинул Россию, были дипломаты, сотрудники Института Гёте, культурные посредники и преподаватели школы имени Гааза при посольстве Германии в Москве.

В том же месяце немецкий МИД отозвал согласие на работу четырех из пяти российских генконсульств — в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. С 1 января 2024 года все четыре консульства утратили дипломатический статус. Продолжило работу только генконсульство в Бонне.

Кроме того, с декабря 2023 года были закрыты генеральные консульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Работу продолжили только посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.

В апреле 2024 года в Баварии были арестованы трое подозреваемых в подготовке к подрывной деятельности и шпионаже в пользу Москвы. По версии властей, они готовили диверсии в отношении военных баз США и путей транспортировки вооружений на Украину.

В январе 2026 года Германия выслала заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине после задержания местной жительницы, которую заподозрили в шпионаже в пользу Москвы.