Москва ждет Лизу Темленову в сентябре

28 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Томск» мы рассказали историю 16-летней Лизы Темленовой из Томской области («Приближение рыбалки», Инна Кравченко). У девочки грудопоясничный сколиоз четвертой степени, ее состояние ухудшается, Лизе грозит развитие неврологических осложнений и сердечно-сосудистой недостаточности. Чтобы спасти девочку, нужно провести ей коррекцию деформации позвоночника по щадящей технологии VBT — это поможет избежать осложнений, сохранить подвижность позвоночника, улучшить качество жизни Лизы. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 108 347 руб.) собрана. Родители Лизы благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиза Темленова

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Лиза Темленова

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 28 августа 10 225 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Томск», «Марий Эл», «Ивтелерадио», «Волга» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 27 компаний исчерпывающе помогли 68 детям, собрано 27 008 168 руб.