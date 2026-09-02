Пулково повторил рекорд по пассажиропотоку за лето

Петербургский аэропорт Пулково за летние месяцы 2026 года обслужил 6,34 млн пассажиров, повторив рекордный показатель лета прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пулково обслужило 6,34 млн пассажиров за три летних месяца

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Пулково обслужило 6,34 млн пассажиров за три летних месяца

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В июне, июле и августе внутренними рейсами воспользовались 4,71 млн пассажиров. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Новосибирск.

Международный пассажиропоток за лето вырос на 9% и достиг 1,63 млн человек. В пятерку наиболее популярных зарубежных направлений вошли Анталья, Стамбул, Минск, Ереван и Хургада.

Таким образом, общий пассажиропоток Пулково за три летних месяца сохранился на уровне рекордного лета 2025 года.

Матвей Николаев