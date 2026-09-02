Паслер: объем экспорта продукции свердловских предприятий АПК вырос на 58,1%

За восемь месяцев текущего года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Свердловской области вырос на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер, отметив, что уральские масложировые, кондитерские и мясные изделия пользуются высоким спросом за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Свою продукцию экспортируют 45 предприятий АПК. Лидером выступает АО «Жировой комбинат», на который приходится 37,3% общего объема экспорта агропромышленного комплекса региона по итогам 2025 года.

Среди других ключевых экспортеров — ООО «А1 Агро групп», ООО «Вега», ООО «Русагротэк», ООО «Атлант-Фиш», АО «ППЗ «Свердловский», АО «Свинокомплекс «Уральский», АО «Богдановичский комбикормовый завод», АО «Птицефабрика "Рефтинская"» и ООО «Зерновая компания "Финагро"». География поставок охватывает 26 стран.

На площадке X Российско-Китайского ЭКСПО компания «Биолоджик» заключила контракт с китайским партнером на поставку меда. Также компания включена в реестр экспортеров для Сербии, Катара, США, Иордании, Индии и Ирака. В текущем году в аналогичные реестры добавились еще три уральские компании, ориентированные на рынки Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кувейта, Бахрейна и других государств.

В настоящее время проходят процедуру аттестации шесть предприятий, производящих сыры, молочную продукцию, комбикорма и мясо.