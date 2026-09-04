Из свежей почты

Элина Сагитова, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 232 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 28 тыс. руб.

В первые дни жизни у Элины выявили поражение центральной нервной системы. Мы выполняли все рекомендации невролога, но вскоре ей поставили диагноз ДЦП. В три года добавился диагноз «эпилепсия», дочке долго подбирали препараты. Благодаря Русфонду Элина прошла коррекцию противосудорожной терапии и реабилитацию в московском Институте медтехнологий (ИМТ). У дочки окрепли мышцы, она стала сообразительнее. Однако до сих пор не ходит, сидит с опорой, не говорит. В ИМТ рекомендуют продолжать лечение, но я не в состоянии его оплатить. Эльвира Сагитова, Челябинская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо продолжить лечение, направленное на коррекцию мышечного тонуса, увеличение активности, развитие речи Элины».

Саша Кузнецов, 15 лет, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 142 312 руб.

Внимание! Цена лечения 525 712 руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными, внесли 354 400 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 29 тыс. руб.

Саша родился с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. Выполненная в три месяца операция оказалась неудачной. Продолжили лечение в столичном Центре челюстно-лицевой хирургии — первую операцию, на нёбе, там провели по госквоте. Затем помог Русфонд: оплатил операцию на губе и носу, на альвеолярном отростке, логопедию и ортодонтию. Саше стало легче жевать, он начал разборчиво говорить, однако верхняя челюсть отстает в росте. В будущем сыну предстоит операция, но сначала нужно провести ортодонтическую подготовку. Помогите ее оплатить! Татьяна Кузнецова, Калининградская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Саше требуется лечение с использованием брекет-системы — оно поможет подготовить мальчика к костно-реконструктивной ортогнатической операции на челюстях».

Аня Истомина, 14 лет, злокачественная опухоль лобно-височной области — ксантоастроцитома, требуется генетическое исследование. 104 960 руб.

Внимание! Цена исследования 135 960 руб. Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 31 тыс. руб.

Год назад у дочки появились головные боли с рвотой. МРТ показала новообразование в левой височной области. Оказалось, у Ани злокачественная опухоль, пришлось провести несколько операций. Дочка получила осложнение — острую недостаточность мозгового кровообращения, перенесла три инсульта. На последней МРТ обнаружили остаточную опухоль без метастазов в спинной мозг, Ане предстоит протонная терапия на фоне химии. Но сначала для уточнения тактики лечения надо провести генетическое исследование опухоли. Пожалуйста, помогите с оплатой! Елена Каримова, Хабаровский край

Заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований Медицинского института имени Березина Сергея Александр Друй (Санкт-Петербург): «Ане необходимо комплексное геномное профилирование, оно позволит изучить ткани опухоли и выбрать наиболее подходящее лечение».

Марк Суров, 13 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 365 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 37 тыс. руб.

Марк рос здоровым, занимался греко-римской борьбой и футболом. В апреле сын сильно простудился, три недели пришлось провести в больнице. При выписке ему сделали УЗИ сердца и обнаружили дефект межпредсердной перегородки. В Томском НИИ кардиологии сказали, что надежд на самостоятельное закрытие дефекта нет. С ростом Марка увеличится и дефект, что грозит осложнениями на сердце и легкие. Нужна срочная операция. Хирурги закроют дефект без вскрытия грудной клетки, но стоит такое вмешательство очень дорого. Помогите! Мария Сурова, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Марку требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции он быстро восстановится и позже сможет вернуться к спорту».

Почта за неделю 28.08.2026–3.09.2026

Получено писем — 68

Принято в работу — 53

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0