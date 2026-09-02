Назвавшая общественницу «курицей» депутат из Карелии получила новую должность

Депутат Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова стала заместителем директора по научно-методической работе Петрозаводского педагогического колледжа. О новом назначении парламентарий сообщила на своей странице в социальных сетях, пишет «Daily Карелия».

«Теперь как педагог, кандидат педагогических наук, с опытом руководства комитетом по образованию в парламенте, я буду продолжать заниматься развитием педагогического образования, помогать формировать управленческие команды. Продолжаю депутатскую деятельность, остаюсь в системе — просто теперь в новом качестве»,— написала Галина Гореликова.

Ранее депутат работала заместителем директора Центра опережающей профессиональной подготовки при Петрозаводском автотранспортном техникуме.

Широкую известность госпожа Гореликова получила после скандала, произошедшего в мае 2024 года перед заседанием одного из парламентских комитетов Заксобрания Карелии. Тогда депутат назвала приглашенную на заседание общественницу Валентину Сукотову «курицей». Причиной конфликта стало место, которое случайно заняла активистка. Обычно там располагались депутаты и представители республиканского правительства.

После этого Валентина Сукотова обратилась в суд. В результате с депутата взыскали 70 тыс. рублей компенсации морального вреда и еще 10 тыс. рублей судебных расходов.

После скандала Галина Гореликова также лишилась должности председателя комитета Заксобрания Карелии по образованию, культуре и спорту, а также депутатской зарплаты.

Матвей Николаев