В НАО предложили выплачивать 300 тыс. рублей за первого и второго ребенка

В Ненецком автономном округе планируют ввести новую региональную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении первого или второго ребенка. Получать ее смогут семьи независимо от дохода, сообщила губернатор НАО Ирина Гехт.

Право на выплату будет распространяться на детей, родившихся после 1 сентября 2026 года и зарегистрированных в органах ЗАГС округа. Соответствующий законопроект власти планируют внести в Собрание депутатов НАО в ноябре.

Сейчас при рождении ребенка в округе выплачивается федеральное единовременное пособие. С учетом районного коэффициента его размер в 2026 году составляет 42 675,68 руб.

Кроме того, семьи могут получить материнский капитал: 728 921,90 руб. при рождении первого ребенка. При рождении второго размер маткапитала составляет 963 243,17 руб., если право на него ранее не возникало; при уже полученном капитале на первого ребенка предусмотрена доплата 234 321,27 руб.

Карина Дроздецкая