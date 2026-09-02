Сочинский водоканал заплатит 5,5 млрд рублей за несанкционированную свалку

Центральный райсуд Сочи постановил взыскать с муниципального унитарного предприятия (МУП) «Водоканал» компенсацию вреда окружающей среде в сумме 5,5 млрд руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Иск в суд направила прокуратура по результатам проверки соблюдения природоохранного законодательства.

Прокурорская проверка установила, что с марта 2023 года по октябрь 2025 года «Водоканал» осуществлял деятельность по обращению с отходами, не имея лицензии, то есть организовал незаконную свалку. В результате недобросовестных действий муниципального унитарного предприятия произошло загрязнение почвы на участке площадью около 10 га.

Сумма экологического ущерба, взысканная решением суда, является для МУП «Водоканал» значительной, она превышает весь объем выручки коммунального предприятия за 2025 год — 4,6 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар