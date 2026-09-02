Производитель солено-сушеной рыбы «Синтез-Ресурс» может быть ликвидирован

Компания «Синтез-Ресурс», зарегистрированная в Санкт-Петербурге и имеющая основное производство в Гатчинском районе Ленинградской области, заявила о ликвидации. Причины решения пока неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Синтез-Ресурс» из Ленобласти заявил о ликвидации на фоне корпоративного спора

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ «Синтез-Ресурс» из Ленобласти заявил о ликвидации на фоне корпоративного спора

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Предприятие работает с 2004 года. Изначально компания была создана для производства солено-сушеной рыбы по заказу управляющей компании «Сибирский берег».

При этом финансовые показатели предприятия не свидетельствуют об очевидных проблемах. По итогам 2025 года выручка «Синтез-Ресурса» составила 4,4 млрд рублей, сократившись на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль уменьшилась на 10,9% — до 93,4 млн рублей. Чистые активы на конец года достигли 635,5 млн рублей, а просроченная задолженность отсутствовала.

Вместе с тем за год численность сотрудников компании сократилась с 74 до 53 человек. Еще в марте 2026 года генеральный директор Алексей Михалев в пояснениях к бухгалтерской отчетности указывал, что предприятие намерено продолжать работу, не планирует сокращать объемы деятельности и не рассматривает ликвидацию.

Одновременно вокруг компании продолжается корпоративный спор. Сейчас 50% долей в ООО принадлежит Алексею Михалеву, 1% — Матвею Лыскову напрямую, еще 49% — через ООО «Открытие». Лысков стал совладельцем «Синтез-Ресурса» в декабре 2024 года.

В 2025 году Алина Михалева обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она потребовала признать недействительной сделку по передаче 50% доли в уставном капитале «Синтез-Ресурса».

Истец также ходатайствовала об аресте спорной доли и запрете на ее отчуждение, изменение уставного капитала и совершение других действий. Суд удовлетворил это ходатайство, посчитав обеспечительные меры связанными с предметом разбирательства и соразмерными заявленным требованиям. Ответчикам добиться их отмены не удалось.

Следующее заседание по корпоративному спору назначено на 10 сентября.

Матвей Николаев