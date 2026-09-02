Первый круг US Open
Мужчины
Тейлор Фритц (США, 9)—Дарвин Бланч (США) 6:3, 6:2, 6:4.
Александр Зверев (Германия, 1)—Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.
Флавио Коболли (Италия, 5)—Франсиско Комесанья (Аргентина) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Гаэль Монфис (Франция)—Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) 2:6, 6:1, 6:2, 6:0.
Лоренцо Музетти (Италия, 13)—Артур Фери (Великобритания) 6:3, 6:3, 7:5.
Женщины
Мирра Андреева (Россия, 5)—Джаниче Чен (Индонезия) 6:2, 6:2.
Юлия Путинцева (Казахстан)—Белинда Бенчич (Швейцария, 12) 4:6, 7:5, 6:3.
Елена Рыбакина (Казахстан, 2)—Тея Фродин (США) 6:3, 6:2.
Ева Лис (Германия)—Габриэла Кнутсон (Чехия) 6:3, 6:3.
Анастасия Потапова (Австрия, 24)—Дарья Семинистая (Латвия) 6:2, 6:2.
Мэдисон Кис (США, 22)—Алина Корнеева (Россия) 7:5, 6:4.
Коко Гауфф (США, 4)—Зейнеп Семнез (Турция) 6:3, 6:4.