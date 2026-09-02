«Росатом» рассматривает строительство судоверфи под Мурманском

«Росатом» рассматривает возможность строительства собственной судоверфи в Мурманской области. Предприятие, в частности, может использоваться для достройки плавучих атомных энергоблоков. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев, пишет «Эксперт».

Стоимость проекта может составить несколько десятков миллиардов рублей. По словам господина Лихачева, площадка под Мурманском представляет интерес благодаря уже существующей инфраструктуре: рядом расположены мощности «Атомфлота», портовые объекты, крупный город, а также есть прямой выход в океан.

При этом ключевым партнером «Росатома» в сфере судостроения остается Балтийский завод в Санкт-Петербурге. На предприятии были построены четыре атомных ледокола проекта 22220 и плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов».

Ранее госкорпорация рассматривала другие варианты создания собственных судостроительных мощностей в Петербурге. В 2022 году обсуждалось строительство верфи в Кронштадте, а в 2023 году — возможность передачи «Росатому» 51% акций Балтийского завода. От последнего варианта впоследствии отказались.

Матвей Николаев