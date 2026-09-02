Ведет историю от созданного в 1944 году предприятия «Новстройэлектро». Одно из ключевых энергетических предприятий Новгородской области. Управляет комплексом распределительных электрических сетей и обеспечивает энергоснабжение потребителей на территории региона, занимается ремонтом и реконструкцией электрооборудования. Обеспечивает функционирование воздушных линий электропередачи, кабельных линий, 1628 трансформаторных подстанций и 76 распределительных пунктов.

Филиалы компании расположены в городах Боровичи, Старая Русса и Чудово Новгородской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем АО «Новгородоблэлектро» является ООО «Эверест Инвест», единственный владелец которого — председатель совета директоров «Новгородоблэлектро» Алексей Муравин. Гендиректор с марта 2025 года — Юрий Симонов. Выручка за 2025 год — 3,03 млрд руб., чистая прибыль — 322,6 млн руб.