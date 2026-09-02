Мэр Екатеринбурга подписал соглашение с митрополитом о воспитании трезвости

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений подписали соглашение о совместной работе в области духовно-нравственного воспитания, воспитания трезвости и популяризации здорового образа жизни. Документ закрепляет взаимодействие между городской администрацией и Екатеринбургской епархией, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф Следующая фотография 1 / 2 Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

По данным администрации, стороны намерены содействовать подготовке специалистов для ведения просветительской деятельности, а также разрабатывать и распространять учебно-методические материалы. В рамках сотрудничества планируется регулярное проведение конференций, семинаров и круглых столов. Ежегодно будет формироваться план совместных мероприятий, по итогам которого будут подводить результаты работы.

«Наша общая цель – создать такую среду, где здоровый образ жизни станет нормой, а любые деструктивные привычки будут вызывать лишь отторжение»,– заявил господин Орлов, добавив, что трезвый образ жизни должен стать не лозунгом, а естественной привычкой для каждого жителя.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений указал, что инициатива не является экспериментом, поскольку аналогичные программы успешно применяются в малых муниципалитетах региона уже много лет. «Десятки сел, пройдя по этой программе, показали позитивные результаты: на территориях формируется инфраструктура для спорта, общения людей, культурного развития. Люди активно идут на диалог, а полученные данные говорят о том, что программа работает»,– прокомментировал он.