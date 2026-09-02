Почти 5 тысяч человек за лето посетили уроки электробезопасности от «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» подвели итоги летней кампании по профилактике детского электротравматизма. С июня по август энергетики провели свыше 100 занятий по электробезопасности в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, которые посетили порядка 4,9 тысячи школьников, дошкольников, вожатых и преподавателей.

Специалисты системообразующей энергокомпании в доступной форме рассказали ребятам правила безопасного поведения вблизи энергообъектов. Чтобы заинтересовать детей, лекторы использовали интерактивные форматы. Особый интерес у детей вызвали мультимедийные материалы спецпроекта Группы «Россети» с анимированным персонажем Машей Лампочкиной.

Один из самых массовых уроков состоялся в детском центре «Окуневские зори» – региональной площадке профильных смен Всероссийского объединения детей и молодежи «Движение первых»: встречу с энергетиками посетили 104 человека.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание профилактике электротравматизма. По мнению педагогического сообщества, уроки электробезопасности существенно помогают просвещать детей по важной теме. «Специалисты сетевой компании проводят лекции в школах и детских садах круглый год. Но в период летних каникул такая работа приобретает особую актуальность, ведь у ребят появляется больше возможностей для самостоятельного времяпрепровождения. Важно, что участниками встреч стали будущие первоклассники – им предстоит новый ответственный жизненный этап, а полученные знания станут хорошей базой для принятия правильных решений в различных ситуациях, связанных безопасностью», – отметила директор департамента образования Нефтеюганского района Анна Кривуля.

АО «Россети Тюмень»