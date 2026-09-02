Пенсионер из Петербурга узнал о продаже своей квартиры спустя почти 20 лет

Верховный суд России отменил решения трех инстанций, отказавших 89-летнему жителю Петербурга в требовании признать недействительной сделку с его квартирой. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщили в ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выяснилось, что квартира еще в 2007 году была оформлена на третьих лиц

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Выяснилось, что квартира еще в 2007 году была оформлена на третьих лиц

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Пенсионер узнал, что больше не является собственником жилья, когда запросил выписку из Росреестра. Выяснилось, что квартира еще в 2007 году была оформлена на третьих лиц по договору купли-продажи. Сам петербуржец утверждал, что недвижимость не продавал.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали ему, сославшись на пропуск срока исковой давности. Верховный суд с такими выводами не согласился.

Коллегия по гражданским делам указала, что суды не учли постановление правоохранительных органов, которым были установлены факты мошеннических действий новых владельцев квартиры. Кроме того, почерковедческая экспертиза показала, что подпись в договоре купли-продажи петербуржцу не принадлежит.

Карина Дроздецкая