Театральную аллею откроют в центре Екатеринбурга у Драмтеатра

7 сентября в Екатеринбурге откроют Театральную аллею в сквере у Свердловского государственного академического театра драмы, сообщили в городской администрации. Мероприятие приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В рамках всероссийской акции высадят саженцы яблони Недзвецкого. Участие примут представители более десяти театральных коллективов региона. Среди них — Екатеринбургский театр юного зрителя, «Провинциальные танцы», «Щелкунчик», Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, арт-холдинг «Ангажемент», Свердловская государственная детская филармония, Коляда-театр, Театр эстрады и другие.

Создание подобных аллей — часть федерального проекта «Аллеи Российского театрального общества». Деревья уже высадили в Твери, Ульяновске, Абакане, Ярославле и Красноярске.